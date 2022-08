Importante riconoscimento per il Belvedere

Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello ha inviato una nota di congratulazioni allo storico ristorante “Belvedere” di Turri, meglio conosciuto in paese come ristorante “Da Bareo” che è stato iscritto nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

Elenco

In questo elenco sono iscritte attività commerciali che conservano e tramandano esperienze, conoscenze e prassi e che, nel contempo risultino essere luoghi di aggregazione per la popolazione residente. Esattamente il caso del ristorante Belvedere frequentato non solo storicamente da tanti sampietrini, da padovani ma anche dai tantissimi turisti che trovano una grande accoglienza da parte di tutta la famiglia Fornasiero. «Girando per il paese ed entrando in ristorante nel pomeriggio, quindi quando le cucine sono chiuse, mi capita spesso di trovare nello spazio antistante la bar tanti cittadini di Turri che passando si fermano a bere un’ombra e a scambiare quattro chiacchiere. Ecco che quindi il raffinato ristorante non è solo approdo per palati desiderosi di provare l’ottima cucina ma anche luogo di aggregazione un po' come erano le vecchie e care osterie di una volta. Complimenti ad Antonio e a tutta la famiglia Fornasiero perché il loro successo è un vanto e dà un valore aggiunto importante a tutta la nostra città», scrive il sindaco.

Locale storico

Con questa iscrizione il ristorante potrà fregiarsi del logo di “locale storico” che rappresenta anch’esso un importante riconoscimento dell’attività svolta nel corso degli anni. Sarà la Regione del Veneto ad inviare la targa raffigurante questo prezioso logo.