Importavano gbl dichiarando di usarlo per il restauro di mobili: nei guai 9 persone

Al termine di una serie di indagini dirette dalla procura della repubblica di Padova e dalla polizia è stata data esecuzione, in collaborazione con le squadre mobili di Vicenza e Treviso, a un’ordinanza di misure cautelari personali (una carcerazione e tre obblighi di dimora e presentazione agli uffici) emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia - Sezione Distrettuale del Riesame nei confronti di quattro soggetti, accusati, a vario titolo, insieme ad altri cinque co-indagati (allo stato non destinatari di alcun provvedimento restrittivo), di aver importato dall’Olanda, detenuto e venduto la droga dello stupro (GBL), nonché acquistato, detenuto e ceduto cocaina. Tutti i dettagli verrano resi noti in una conferenza stampa.

Notizia in aggiornamento