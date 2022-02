Importunano i viaggiatori in transito in stazione, emessi due daspo

Un arrestato, 6 indagati, 2.453 persone controllate, 230 pattuglie impiegate in stazione, di cui una decina in abiti civili, in servizio antiborseggio, 20 pattugliamenti lungo linea e 26 treni presenziati: è questo il bilancio dell? attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, relativo alla scorsa settimana. Per quanto riguarda la città del Santo, nello specifico, emessi due Daspo.

Controlli

L?attività straordinaria di controllo nelle stazioni ha visto due unità cinofile della stazione di Padova coadiuvare i colleghi di quella di Mestre. L?impiego poi di metal detector portatili e di smartphone, per la verifica in tempo reale dei documenti di identità, ha agevolato e velocizzato le procedure di identificazione. 427 le persone controllate, 62 gli agenti operanti e 21 gli scali ferroviari presenziati, dove le verifiche sono state estese anche su oltre una quarantina di bagagli, sia depositati che al seguito di viaggiatori.

Padova

Negli scali di Padova e di Treviso, 4 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta e per inosservanza al divieto di accesso all? area ferroviaria. Nel corso della settimana, inoltre, nello scalo di Padova, sono stati emessi 2 provvedimenti di allontanamento ai sensi della normativa in materia di DASPO urbano, nei confronti di soggetti soliti stazionare nello scalo e importunare i viaggiatori in transito.