In 1500 No Vax e No green pass bloccano (ancora) il traffico in corso Milano

Circa 1500 manifestanti contrari all'introduzione del super green pass hanno marciato per l'ennesimo sabato consecutivo in centro. Tra loro anche molti No Vax, nonostante in gran parte si ostinino a strumentalizzare la scelta della carta verde come motivo di protesta. Stavolta hanno fatto un giro diverso, partendo da piazzetta Sartori, ma raggiungendo comunque corso Milano e bloccando per molto tempo il traffico. Nonostante la tensione, non ci sono stati scontri con la polizia (che in questi giorni erano stati previsti e temuti dal questore Sbordone). Anche questa volta non è stata rispettata l'ordinanza del sindaco Giordani, che prevede l'obbligo di utilizzo della mascherina durante le manifestazioni. Tantissimi tra i presenti non l'hanno indossata neanche durante i tanti momenti di assembramento. Bersaglio principale il premier Mario Draghi, deriso e insultato anche attraverso dei travestimenti. Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti di Forza Nuova.