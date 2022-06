In preda ai fumi dell'alcol ha aggredito i carabinieri: arrestato

Una lite tra fratelli è sfociata in violenza inaudita. E con l'arrivo dei carabinieri la situazione si è aggravata. Uno dei due duellanti, dopo aver aggredito il personale in divisa è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo ieri sera 28 giugno in via Gorghi a Villanova di Camposampiero. Una pattuglia dell'Arma è giunta sul luogo della segnalazione dopo che alcuni vicini di casa hanno riferito di urla e violenza provenire da un appartamento. Quando i militari sono entrati nell'immobile uno dei due litiganti, un uomo di 26 anni già noto alle forze dell'ordine ha reagito male e prima di essere bloccato ha provocato lesioni ad un operatore giudicate guaribili in 5 giorni. La sua inaudita violenza, per futili motivi, è stata accentuata da uno smodato consumo di bevande alcoliche.