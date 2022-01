L'inaugurazione dell'800esimo anno accademico è rinviata a causa del Covid

L'inaugurazione dell'anno accademico del Bo, prevista per l'8 febbraio, è stata rimandata a maggio. Ad annunciarlo è stata la rettrice Daniela Mapelli con una lettera aperta pubblicata sul sito dell'università.

L'inaugurazione

Doveva essere il momento culminante dei festeggiamenti per gli 800 anni di vita dell'Ateneo patavino. E invece, a causa del rafforzarsi della pandemia, è tutto rinviato. «Non esiste una procedura fissa per scegliere la data dell'inaugurazione dell'Anno Accademico, ma prassi consolidate - scrive Mapelli - Ci sarebbe piaciuto inaugurare l'Anno Accademico l'8 febbraio: una data che richiama fortemente quella libertà che è – e sarà – la nostra cifra fondante. Come ci ricorda anche uno degli affreschi di Pino Casarini nella Basilica di palazzo Bo, splendido racconto della nostra storia, l'8 febbraio 1848 gli studenti padovani, insieme alla popolazione, si ribellarono alla dominazione austriaca dando seguito ai loro ardenti aneliti di libertà. Ci sarebbe piaciuto, scrivevo. Ma in un periodo straordinario quanto è l'attuale, la pandemia giocoforza influenza le nostre scelte. Visto l'alto numero di contagi e le conseguenti problematiche di isolamento e quarantena per molte e molti di noi, nonché la difficoltà nel poter sfruttare a pieno, rispettando le norme sanitarie, la capienza dell'Aula Magna, abbiamo pensato di rinviare l'inaugurazione dell'Anno Accademico a maggio». Una data non casuale. Verso la fine della primavera il Covid dovrebbe lasciare un po' di respiro, come è stato per gli anni precedenti. Inoltre, fa notare la stessa rettrice, esattamente cento anni fa nel 1922 l'allora rettore Luigi Lucatello ha inaugurato l'anno accademico a maggio.