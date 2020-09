Inaugurazione anno scolastico a Vo', le immagini della cerimonia

Una festa nella festa per un paese che aveva davvero bisogno di gioire dopo tanta sofferenza: grande cerimonia lunedì 14 settembre a Vo' per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

L'inaugurazione

La prima parte (trasmessa in diretta Tv dalla Rai) si è tenuta nel cortile della scuola elementare "Guido Negri", istituto-simbolo dell'emergenza Coronavirus in quanto trasformato in maxi-ambulatorio per la realizzazione dei tamponi alla cittadinanza a fine febbraio. Sul grande palco allestito per l'occasione si sono alternati molti ospiti della televisione, della musica e dello sport, tra cui "Il Volo" e Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana di calcio. A vincere la gara degli applausi è stato però il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, travolto sin dal suo arrivo dall'affetto di un paese intero.

Le parole del Presidente Sergio Mattarella

«Oggi è un giorno importante! L'inaugurazione dell'anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva. Ripartire da Vo' Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l'intero Paese. Così come qui a Vo' la vita, dopo l'angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo, così la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell'Italia. I mesi del lockdown sono stati duri per tutti, ma a subire le conseguenze più pesanti sono stati gli studenti con disabilità. Per tanti di loro le rinunce hanno avuto un costo altissimo, a volte non sopportabile. Di queste sofferenze si son fatte carico le famiglie. Nella ripartenza della scuola l'attenzione a questi studenti dovrà essere inderogabile, a cominciare dall'assegnazione degli insegnanti di sostegno. Questo periodo ha sottolineato, con grande evidenza, l'urgenza e la necessità assoluta di disporre della banda larga ovunque nel nostro Paese. La didattica a distanza è stata una grande sfida, a cui non eravamo preparati, ma che ci ha fornito strumenti utili per il futuro. La diffusione dello strumento digitale rappresenta un'opportunità che non va dismessa, ma coltivata e inclusa nella didattica e nei processi formativi».

Antidoti al virus della violenza e dell'intolleranza

«Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un'icona di amicizia e di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell'intera nostra comunità. La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell'intolleranza, che può infettare anch'esso la comunità se viene ridotta l'attenzione». Infine: «Oggi la riapertura della scuola è una prova per tutti. Auguri per l’anno scolastico».

Le parole del Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina

«Le avversità e gli ostacoli di questo viaggio mi hanno fatto pensare ad Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare nell’amata Itaca. In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie, per tornare alla sua normalità. – con la voce rotta dalle lacrime - È arrivato il momento di riportare la scuola al centro del sistema Paese. Ogni minuto perso ritarderà i progressi di una Nazione intera. Per questo dico, adesso alziamo tutti bene la testa e guardiamo avanti: Itaca è proprio là. La nostra casa, il nostro futuro. Andiamo a riprenderceli. Facciamo tutti insieme il tifo per questa ripresa. Rientriamo a scuola»

Per quanto riguarda il Covid: «Non dobbiamo avere paura: li affronteremo insieme. Non possiamo fingere di non ricordare che la pandemia si è presentata alle nostre porte senza preavviso, travolgendo ogni cosa, e che è ancora in mezzo a noi. Dovremo utilizzare questo momento per ritrovare uno spirito di condivisione, di massima collaborazione».

