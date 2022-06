Rimane incastrato sotto un auto, 14enne elitrasportato in ospedale non è in pericolo di vita

Grave incidente stradale oggi, 9 giugno, alle 15.30 in via Carrarese a Montagnana. Un ragazzo di 14 anni, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il giovane è rimasto incastrato sotto il veicolo. Sono stati attimi di autentico terrore. Sul luogo dell'impatto sono subito arrivati gli agenti della polizia locale, il personale medico del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Per liberare il quattordicenne i pompieri hanno dovuto alzare l'auto con dei cuscini pneumatici. Un lavoro difficile e delicato, che dopo interminabili minuti ha dato gli esiti sperati. Il giovane ciclista è stato affidato alle cure del personale medico. Una volta stabilizzato, è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso, il quattordicenne è stato giudicato non in pericolo di vita. La viabilità ha subito importanti rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi.