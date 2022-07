Incendio allo Space cinema, l'azienda: «Nessun danno alla sala, siamo già aperti regolarmente»

The Space Cinema chiarisce quanto accaduto nella sera di venerdì 29 luglio all’interno del multisala di Limena, evacuato intorno alle 21 per un principio di incendio. A causare la presenza del fumo in una delle sale sarebbe stato un corto circuito all’interno del pannello di uno dei condizionatori situati sul tetto, immediatamente individuato dai Vigili del Fuoco. Non si è registrata, infatti, alcuna presenza di fiamme, ma solo una consistente coltre di fumo in una zona isolata del cinema.

I fatti

«La sala interessata dall’episodio, inoltre, è al momento anche oggetto di lavori di ristrutturazione in corso, per cui già chiusa al pubblico. Chiaramente è stato necessario verificare la problematica, ma il The Space Cinema di Limena rimane regolarmente aperto al pubblico già da oggi 30 luglio - si legge in una nota dell'azienda - .Dopo i dovuti accertamenti, si precisa inoltre che non sono stati rilevati danni di nessun genere alla struttura, né potenziale rischio per il pubblico in sala al momento in cui l’allarme è scattato: tutti i presenti all’interno del cinema sono stati fatti ordinatamente e tempestivamente evacuare con la massima tranquillità e senza alcuna scena di panico. Gli spettatori che hanno preso parte alle proiezioni interrotte potranno recuperare la visione presentando il biglietto già acquistato per gli spettacoli di ieri sera».