Principio d'incendio in una mansarda: i vigili del fuoco domano le fiamme

Attimo di paura nel tardo pomeriggio di giovedì per un principio d'incendio in via Perosi a Padova dove ha preso fuoco un appartamento in una palazzina di 4 piani. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incendio

Poco dopo le ore 18 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Perosi a Padova per l’incendio di un appartamento mansardato, al 4 piano di una palazzina di dieci unità abitative. I pompieri accorsi con tre automezzi tra cui l'autoscala, hanno spento l’incendio, evitando il coinvolgimento di tutto il tetto, in parte danneggiato dalle fiamme. Le cause del rogo sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate alle 20.30.