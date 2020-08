Principio d'incendio all'interno di un appartamento: due persone intossicate

Poco prima delle 8 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tesina a Padova per un principio d’incendio divampato all’interno di un appartamento. Paura per due delle tre persone che vivono nella casa e che sono dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per aver inalato del fumo.

Il fumo

Gli operatori della squadra di prima partenza, hanno spento le fiamme sviluppatesi in uno studiolo, che hanno provocato una notevole quantità di fumo che ha invaso tutto l’alloggio. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con l'aerazione dei locali. Le due persone intossicate sono state assistite sul posto e ossigenate. Nessuno di loro è in pericolo di vita.