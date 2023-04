Va a fuoco il magazzino attrezzi, 97enne trasferita dai Vigili del fuoco

All'alba di questa mattina, sabato 1 aprile, ha preso fuoco il ricovero attrezzi annesso ad un'abitazione in via Regazzoni, a Galzignano Terme. Le fiamme si sono propagate anche sulla tettoia spiovente della casa e parte della copertura della stessa, ma nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco, accorsi da Abano Terme e Padova con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 7 operatori, hanno subito circoscritto e spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell'interno della casa. A scopo cautelativo, i pompieri hanno spostato l'anziana residente di 97 anni nell'ala opposta della casa interessata esternamente dall'incendio fino alla fine delle operazioni di bonifica. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici e sono tutt'ora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza dei luoghi da parte delle squadre.