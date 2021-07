Auto va a fuoco in autostrada: occupanti illesi, veicolo completamente distrutto

Ancora un’auto andata a fuoco. È accaduto in autostrada, poco prima di uno svincolo e i due passeggeri sono riusciti a scendere prima che si verificasse il peggio.

L’incendio

Erano quasi le 9.30 di martedì 20 luglio quando una chiamata è arrivata ai vigili del fuoco: un’auto andava a fuoco sull’autostrada A13. Un chilometro prima dello svincolo per Terme Euganee, in direzione nord, un’auto stava bruciando. I due occupanti erano scesi e guardavano impotenti il veicolo in fiamme. I pompieri hanno spento l’incendio ma l’auto era ormai distrutta. Da una prima analisi sembra che il fuoco sia scaturito per un problema elettromeccanico.