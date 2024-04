Auto in fiamme nel parcheggio: paura nella notte nella Bassa Padovana

Fiamme in grado di illuminare a giorno l'area e spaventare i residenti: nellla notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile nella Bassa Padovana un'auto è andata completamente distrutta a causa di un incendio.

I fatti

È successo intorno alle ore 3.15 in via Marconi a Barbona, dove si sono precipitati i vigii del fuoco, chiamati dai molti abitanti della zona: la vettura, parcheggiata nel cortile di una casa del quartiere residenziale, si è trasformata in pochi secondi in una maxi-torcia. I pompieri, accorsi da Rovigo ed Este con due autopompe, un’autobotte e un mezzo di supporto, hanno spento l’auto completamente avvolta dalle fiamme, evitando la propagazione del rogo all’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco: sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto sono terminate dopo circa un’ora. Nessuna persona è rimasta ferita.