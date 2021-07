A fuoco nella notte un'auto a Gpl: le fiamme lambiscono le abitazioni vicine

Un'auto alimentata a Gpl è andata a fuoco nella notte in un cortile: le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Potevano essere davvero guai seri: un'auto alimentata a Gpl è andata a fuoco nella notte in un cortile, con le fiamme che hanno rischiato di avvolgere anche le abitazioni vicine.

I fatti

È successo nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 luglio in via IV Novembre a Brugine: i vigili del fuoco, giunti intorno alle 2.45 da Piove di Sacco con due automezzi e 5 operatori, hanno spento il rogo della vettura, evitando il coinvolgimento delle case vicine. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, mentre le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.