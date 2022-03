Auto in fiamme nel cortile di casa, l'abitazione viene dichiarata inagibile

Dall'auto le fiamme hanno aggredito la casa, dichiarata inagibile. I vigili del fuoco si sono occupati delle fiamme e con loro è arrivata anche la polizia.

L'incendio

Erano le tre della notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo. Un'auto parcheggiata nel cortile interno di un'abitazione in via Beccari, a Padova, ha preso fuoco. Le fiamme hanno lambito anche la casa. I vigili del fuoco e la polizia sono accorsi sul posto e i pompieri hanno spento l'incendio. L'abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni ma nessuno degli occupanti è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire anche se sembra non sia stato dolo.