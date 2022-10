Auto della prof in fiamme, non è la prima volta: a fuoco anche quella del compagno

Non si esclude al momento alcuna ipotesi, dato che è stato aperto un fascicolo contro ignoti. Ma sembra che l'ambito scolastico potrebbe non essere coinvolto: la Procura di Padova indaga su quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando l'auto di una professoressa della scuola media Briosco a San Bellino, nel quartiere Arcella, è stata data alle fiamme, così da venire completamente distrutta.

Auto in fiamme

Inizialmente le attenzioni erano state rivolte agli alunni della scuola (seppur giovanissimi), anche perché in passato sul muro della scuola erano comparse scritte offensive indirizzate a lei e subito rimosse dall'allora preside. C'è però un episodio - come rivela "Il Gazzettino" - che potrebbe cambiare le carte in tavola: lo scorso agosto, infatti, anche l'auto del compagno di lei fu data alle fiamme, e con tanto di escrementi lasciati sopra alla macchina, come a voler mandare un messaggio ben preciso. Anche in quel caso venne aperto un fascicolo, che vede una donna indagata per stalking, incendio doloso e danneggiamenti. Il mistero, dunque, si infittisce.