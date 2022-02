L'auto in sosta prende fuoco: probabile causa elettromeccanica

L’auto ha preso fuoco. Tra lo sbalordimento dei passanti sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

L’incendio

Erano le 10 di giovedì 3 febbraio quando i vigili del fuoco sono accorsi da Cittadella in via Alfieri a San Martino di Lupari. Un’auto parcheggiata ha preso fuoco e a bordo non c’era nessuno. Chi si trovava nelle vicinanze non è rimasto ferito, solo il veicolo ha riportato danni. La causa probabilmente è di natura elettromeccanica ma i pompieri faranno ulteriori analisi.