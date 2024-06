Va a fuoco un auto nel parcheggio della piscina, solo tanta paura tra i bagnanti

Intervento dei vigili del fuoco stamattina intorno alle 9:30 di sabato 8 giugno in via Cà Nove, nel parcheggio della piscina comunale di Sant’Urbano (PD), per l’incendio di un’autovettura ibrida che aveva coinvolto anche un’auto vicina: nessuna persona è rimasta coinvolta. A spegnere le fiamme ci hanno pensato le squadre dei vigili del fuoco di Este con un’autopompa e un’autobotte. Sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 14.