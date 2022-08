Devastante incendio distrugge nella notte un box con tre auto

Alle ore 2.45 della notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romanie a San Giorgio in Bosco per un incendio divampato nel box adiacente a un’abitazione, utilizzato come garage: bruciate tre auto.

I fatti

I pompieri, arrivati da Cittadella, Padova e con i volontari di Borgoricco con 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento (coinvolti anche dei bancali di legna da ardere) che si trovavano all’esterno della struttura. Le squadre sono riuscite a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione affiancata. Bruciate tre auto, danneggiato gravemente l’annesso, oltre ai danni da fumo alla facciata dell’abitazione affiancata. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 6.30 con il rientro in sede delle squadre.