Auto a fuoco nel parcheggio, le fiamme si estendono al Suv adiacente: i pompieri domano l'incendio

I carabinieri di Limena e i pompieri di Padova si sono precipitati sul posto dopo essere stati avvisati che una Hyundai i20 di proprietà di un 36enne del posto aveva preso fuoco per cause in corso di accertamento e che le fiamme avevano attinto anche l'adiacente Suv Volkswagen Touran

Da una per poi passare anche sull'altra: un incendio ha distrutto due auto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre.

I fatti

È accaduto in via Carnia a Selvazzano Dentro: i carabinieri di Limena e i pompieri di Padova si sono precipitati sul posto dopo essere stati avvisati che una Hyundai i20 di proprietà di un 36enne del posto aveva preso fuoco per cause in corso di accertamento e che le fiamme avevano attinto anche l'adiacente Suv Volkswagen Touran di un 52enne sempre di Selvazzano. I vigili del fuo