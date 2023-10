Bus di linea a fuoco in mattinata: in salvo i 50 studenti a bordo

Tanta paura, ma nessun ferito: nuovo problema per un mezzo di trasporto pubblico appartenente alla flotta di Busitalia Veneto.

I fatti

La polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco è intervenuta nella mattinata di oggi, giovedì 5 ottobre, a Piove di Sacco per un autobus doppio sul quale era divampato un incendio, probabilmente a causa di un guasto tecnico al motore. Intorno alle ore 07.30, alla fermata adiacente l'Istituto professionale Enaip, il mezzo ha preso fuoco: fondamentale la prontezza di riflessi dell’autista, che ha accostato l’autobus di linea a bordo strada facendo immediatamente scendere i circa 50 studenti che si trovavano al momento a bordo. Gli operatori della pattuglia della polizia stradale intervenuta sono riusciti a spegnere il principio di incendio con i mezzi in dotazione: giunti prontamente sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno poi definitivamente messo in sicurezza il veicolo, successivamente trasferito al deposito. Nessuna delle persone coinvolte, come detto, è rimasta ferita.