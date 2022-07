Devastante incendio in un'azienda dell'Alta: stabile reso inagibile dalle fiamme

Un devastante incendio ha reso inagibile il capannone dell'azienda "Idrobase Group" a Borgoricco.

I fatti

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 2 della notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio al civico 25 di viale delle Industrie, dove ha sede la ditta specializzata nella produzione di macchine e accessori per il mercato dell’acqua in pressione: le fiamme hanno ben presto divorato tutto ciò che trovavano lungo il loro percorso, tanto che i vigili del fuoco - giunti sul posto con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala, il carro aria e 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia - ci hanno messo quasi cinque ore per domare l'incendio, che ha provocato danni che hanno reso inagibile lo stabile pur essendo i pompieri riusciti a limitare le fiamme a circa 500 mq dello stabile. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, che indagano per scoprire le cause dell'incendio.