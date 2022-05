Le braci del barbecue non vengono spente bene e scoppia l'incendio: casa parzialmente inagibile

Una serata piacevole, una grigliata in compagnia. Ma le braci del barbecue non sono state spente adeguatamente e nella notte si è scatenato l'inferno.

L'incendio

Prima la cena, poi il fuoco. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio è scoppiato un incendio nel giardino di un'abitazione in via Marconi a Pozzonovo. Vigili del fuoco di Este, Abano e Padova e carabinieri di Abano si sono precipitati sul posto per domare le fiamme e soccorrere eventuali feriti. Le fiamme erano alte: il fuoco ha aggredito una catasta di legno sistemata nel giardino e poi si è espanso alla parte esterna della casa interessando parzialmente anche l'ingresso. Al punto che la struttura è parzialmente inagibile. Il proprietario di casa è stato portato in ospedale perché intossicato. Dalle prime verifiche condotte nei minuti immediatamente successivi allo spegnimento dell'incendio sembra che quella sera le braci del barbecue non fosser state spente adeguatamente. Sarebbe stata, quindi, una causa accidentale.