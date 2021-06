Non spegne del tutto il barbecue a gas, scoppia l'incendio nella notte

Via Andrea Palladio

Il barbecue a gas non spento del tutto, le fiamme che si propagano e ingoiano il gazebo e due auto. Una brutta disavventura per un 64enne di Loreggia.

L’incendio

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno un incendio è scoppiato in una casa di Loreggia. Il proprietario, un uomo di 64 anni, aveva usato quella sera il barbecue a gas ma non lo ha spento bene. Le scintille si sono trasformate in lingue di fuoco che hanno attaccato vari attrezzi da giardino, il gazebo e due auto parcheggiate nell’area vicino la casa, di proprietà di un condominio. Assieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri del Norm della compagnia di Cittadella: nessuno è rimasto ferito ma il danno è ancora da quantificare.