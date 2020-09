Tir in fiamme in mezzo all'autostrada: diversi chilometri di coda

Pochi minuti prima delle ore 14.30 di martedì 8 settembre un incendio ha interessato un mezzo pesante in transito sull'autostrada A4, direzione Milano, all’altezza del chilometro 368, nel territorio del comune di Vigonza (Padova).

La dinamica

Il conducente è riuscito a fermare in tempo il mezzo in carreggiata, mettendosi in salvo, prima che la fiamme, divampate dalla motrice, avvolgessero l’intero mezzo, fermo tra le corsie di marcia lenta e centrale. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e il traffico risulta bloccato. Si sono pertanto formate code fino a 7 chilometri, in aumento, in direzione Milano.Sul posto operano la Polstrada e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

(Notizia in aggiornamento)