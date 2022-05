Va a fuoco il cassone di un camion per la carta, paura per il carico

L'incendio si è sprigionato in un cassone pieno di carta. I vigili del fuoco sono riusciti a domarlo e le operazioni sono terminate dopo due ore.

L'incendio

Poco dopo le 16 di venerdì 13 maggio il fumo si è levato alto nel cielo di Saonara. Il cassone di un camion autocompattatore della carta in via Irpinia ha preso fuoco. I pompieri sono arrivati da Piove di Sacco e una squadra è giunta in supporto anche da Padova con un'autopompa, un'autobotte e sette operatori che si sono concentrati sulle fiamme. Una volta spento l'incendio il carico è stato bonificato e spostato su un altro mezzo che nel frattempo è giunto sul posto.