Prende fuoco l'interno del furgone mentre percorre l'autostrada: contenuto danneggiato

I vigili del fuoco cercheranno di capire cosa abbia innescato l'incendio. Il camion trasportava ricambi per auto, quasi tutti rimasti danneggiati dalle fiamme. Il fatto è accaduto sull'autostrada A4

Le fiamme hanno cominciato a divampare dall’interno del furgone, danneggiando il contenuto. Il camionista ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco.

L’incendio

La mattina di mercoledì 24 marzo, intorno alle 6.30, un camion che trasportava ricambi per auto stava percorrendo l’autostrada A4 in direzione Milano. Nel tratto tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano il camionista si è accorto che del fumo usciva dal retro del mezzo e ha subito accostato. I vigili del fuoco sono arrivati da Padova e hanno spento l’incendio sviluppatosi all’interno. Il conducente non è rimasto ferito e dopo un’ora le operazioni sono terminate. Resta da capire cosa abbia permesso al fuoco di svilupparsi.