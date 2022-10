Camper a fuoco, scoppia la bombola del gas: in fiamme anche un'auto

Alle ore 2.40 della notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova a Limena per l’incendio di un camper, che si è esteso anche ad auto parcheggiata vicino: nessuna persona è rimasta ferita.

I fatti

I pompieri, arrivati da Padova, hanno spento le fiamme dell’incendio già generalizzato del camper, dove all’interno si trovava anche una bombola di Gpl, che è scoppiata. Le fiamme hanno interessato anche una vicina auto, causando danni anche a una finestra e una tapparella del condominio di fronte. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa due ore.