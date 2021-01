Incendio di un camper, il fuoco si propaga al tetto della vicina abitazione: cause da accertare

Dal camper alla tettoia, fin quasi a lambire il tetto. Le fiamme sono divampate da un camper e spente dai vigili del fuoco nel giro di due ore.

L’incendio

Erano circa le 10.30 di giovedì 14 gennaio quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Serugo ad Agna per domare un incendio. Le fiamme sono divampate all’interno di un camper posto vicino a una casa. Il fuoco si è propagato in fretta alla tettoia in legno e poi ha divorato parte del tetto della casa. Sono intervenuti i pompieri di Piove di Sacco e Cavarzere (Venezia) con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori che sono riusciti a evitare che il fuoco si spandesse in tutta la casa. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e le operazioni sono terminate dopo due ore.