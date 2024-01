Cade una candela in tettoia, incendio a Conselve: 77 enne ricoverata in ospedale

La notte scorsa, attorno all'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fossalta a Conselve per l’incendio divampato sotto la tettoia in lamiera di un’abitazione, adibita a ricovero auto e materiale. Una donna è stata ricoverata in ospedale, ma non sarebbe intossicata. I pompieri accorsi da Piove di Sacco, Abano Terme e Padova con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell’abitazione. La proprietaria, che nelle prime fasi dell’incendio ha respirato del fumo, è stata assistita dal personale sanitario e trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo le 4. Da ciò che trapela però, sembra che la proprietaria, una donna di 77 anni, sia entrata nel garage con una candela accesa che poi le sarebbe caduta andando subito a colpire materiale infiammabile. Colta dal panico non sarebbe riuscita a spegnere subito l'incendio. E' stata poi trasportata in ospedale non per ustioni o monossido, ma proprio per l'attacco di panico.rimasta leggermente Tra il materiale andato distrutto nel garage anche l'utilitaria della signora.