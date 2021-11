Incendio nella notte nel capannone di additivi chimici: la causa sembra sia accidentale

Le fiamme hanno cominciato ad avvolgere il capannone e stavano per espandersi a tutta la struttura quando sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’incendio

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 novembre i carabinieri di Abano Terme sono arrivati assieme ai pompieri alla ditta Fip Chemicals di Teolo. È scoppiato un incendio e i vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme. A quanto sembra, l’incendio si è sviluppato per cause accidentali nella parte del capannone dove sono conservati gli additivi chimici che usa l’impresa nelle sue lavorazioni. Nessuno è rimasto ferito.