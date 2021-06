Maxi-incendio in un capannone di smaltimento metalli nella Bassa: vigili del fuoco al lavoro da questa notte

Ancora sul posto per sventare completamente la minaccia: dalla notte scorsa i vigili del fuoco sono impegnati in Via dell’Artigianato a San Pietro in Viminario per un incendio divampato all’interno di un capannone di smaltimento e recupero metalli.

I fatti

L'intervento dei pompieri (accorsi da Este, Abano Terme e Padova con due autopompe, tre autobotti, il carro Nbcr - Nucleare Biologico Chimico Radiologico, una piccola pala meccanica e 20 operatori) è iniziato intorno a mezzanotte e mezza di sabato 26 giugno e ha consentito di circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’azienda attigua. Interessati dalle fiamme circa 500 mq di superficie del capannone. Le operazioni di soccorso sono state coordinate nella fase cruciale dal comandante di Padova, ingegnere Cristiano Cusin. Sono ora in corso le operazioni di bonifica: sul posto anche il personale dell’Arpav. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.