Fiamme nel reparto di verniciatura: maxi incendio alla Carraro, danni ingenti (Video)

I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti alle 2.15 nello stabilimento. Gli operatori hanno lavorato fino a mattina per bloccare il rogo. Nessun ferito

Un vasto incendio ha tenuto impegnati la notte tra martedì e mercoledì i carabinieri e divierse squadre dei vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato verso le 2.15 allo stabilimento Carraro Drive Tech in via Olmo a Campodarsego.

Il rogo

Secondo quanto raccolto dai militari è stato segnalato dai lavoratori che le fiamme avrebbero invaso per prime il reparto di verniciatura dell'azienda. L’allarme era stato dato inizialmente dal portiere dello stabilimento che aveva ricevuto il segnale. Esclusa la possibilità che vi fossero persone ferite, considerato che il reparto è chiuso dalle 20 alle 08 successive, sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono durate fino alle ore 4.00.

Scartati anche danni ambientali considerato che il luogo in cui sono custodite le vernici e i solventi non è stato interessato dalle fiamme. Esclusa sin da subito la matrice dolosa, la quantificazione dei danni (si parla di centinaia di migliaia di euro) è ancora in corso mentre i vigili del fuoco hanno escluso danni strutturali.