Casa a fuoco, l'incendio parte dal sottoportico: donna si salva in tempo

Le fiamme sono partite da un cumulo di materiale depositato nel sottoportico, interessando ben presto non solo il resto dell'abitazione ma anche un'auto: spaventoso incendio nella mattinata di sabato 26 marzo ad Albignasego.

Incendio

È accaduto intorno alle ore 8 in un'abitazione di via Sant'Andrea, nella frazione di Lion: sembra che ad innescare il fuoco siano stati dei mozziconi di sigaretta buttati nel bidone dell'immondizia, ma sta di fatto che il fuoco si è subito esteso su tutta la facciata posteriore della villetta distruggendo anche l'auto della donna 69enne che risiede nell'abitazione, la quale è fortunatamente riuscita a mettersi in salvo appena notate le alte fiamme. I vigili del fuoco, chiamati anche dai vicini di casa preoccupati per le fiamme, sono accorsi da Abano Terme e Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori: ci sono volute tre ore per domare l'incendio che ha causato danni strutturali esterni e da fumo al piano terra. Tanto spavento per la donna ma anche per gli abitanti della via, che si sono subito sincerati delle condizioni di salute della signora.