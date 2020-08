Esplosione nel cuore della notte: distrutto un intero appartamento, evacuata una palazzina

Paura nel cuore della notte per l'esplosione all'interno di un appartamento a Tencarola nel comune di Selvazzano Dentro. Verso le 3 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carnaro per l’incendio di una casa innescato da un’esplosione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

L'esplosione

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, accorse da Abano e Padova con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, tutti i condomini della palazzina di due piani e sei appartamenti si trovavano già strada. Gli operatori hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero stabile. Gravi i danni all’appartamento. Le cause dell’incendio e dell’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso delle squadre sono terminate questa mattina alle 7.