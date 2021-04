Il rogo parte dal garage e distrugge parte dell'abitazione: gravi i danni

I vigili del fuoco sono intervenuti domenica sera a San Biagio di Teolo ai piedi dei Colli. Ci sono volute oltre 4 ore per domare le fiamme. Nessuno per fortuna è rimasto ferito

Domenica sera alle 22.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buora in località San Biagio nel comune di Teolo per un incendio divampato da un’auto, estesosi alla pompeiana e l’abitazione.

L'intervento

I pompieri arrivati da Abano e Padova con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato che poteva distruggere tutta l'abitazione. Gravi comunque danni al garage e parte della villetta. Danni estesi da fumo a tutta l’abitazione che sono ancora in via di quantificazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 4 ore. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.