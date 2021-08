Incendio in casa, proprietario intossicato: la zona giorno è gravemente danneggiata

Il fuoco ha aggredito una casa e l’uomo che ci viveva è rimasto intossicato. Parte dell’abitazione è rimasta gravemente danneggiata.

L’incendio

Nella notte tra giovedì 5 venerdì 6 agosto, poco dopo le 2.30, i pompieri sono accordi in via Vasco da Gama a Ponterotto: un incendio stava divampando all’interno di una casa. Il proprietario è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale con l’ambulanza. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme e ora indagheranno per capire le cause. A rimanere gravemente danneggiata è la zona giorno della casa.