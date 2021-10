Casa devastata dall’incendio: tutto ha inizio da una scintilla

Due incendi in una sera sola: le fiamme hanno divorato un’abitazione.

I fatti

È accaduto nella tarda serata di sabato 23 ottobre ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche: i carabinieri di Camposampiero sono intervenuti in via Mometto a casa di un 63enne, dove poco prima si era sviluppato un incendio che ha interessato gran parte dello stabile. Le cause sono probabilmente riconducibili a una scintilla che avrebbe raggiunto una poltrona posta nelle vicinanze del caminetto acceso, con l’immobile che è stato poi dichiarato inagibile. Il proprietario è stato trasportato all’ospedale di Camposampiero per accertamenti causa inalazioni di fumo, ma non è in pericolo di vita.