Scoppia l'incendio nell'abitazione: mamma, figlia e badante finiscono in ospedale intossicate

Paura martedì nel tardo pomeriggio per un incendio scoppiato a Santa Giustina in Colle all'interno di un'abitazione di via Roma dove oltre ai vigili del fuoco sono dovuti intervenire gli agenti della Federazione del Camposampierese. Proprio un agente è entrato in attesa degli operatori e ha portato in salvo tre persone.

Intossicati

Stando alla ricostruzione di uno dei due vigili che transitavano in quel momento: «Eravamo di passaggio, abbiamo notato il fumo e la badante che chiedeva aiuto in strada. Abbiamo allertato i pompieri ma all'interno della casa c'era una signora anziana al primo piano e una ragazza non autosufficiente in doccia. E' una famiglia composta da madre e due figli tutti seguiti dai servizi sociali con vari problemi. Prima dell'arrivo dei pompieri abbiamo portato fuori la signora anziana in carrozzina e la figlia. Tutti sono in osservazione in ospedale per l'intossicazione, fortunatamente non sembra essere niente di grave anche se è stato respirato parecchio monossido di carabonio».