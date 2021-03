Fuoco e fiamme, bruciato e distrutto un ricovero attrezzi: intervengono i pompieri

Domenica pomeriggio i vigili del fuoco sono accorsi in via San Dono a Trebaseleghe e dopo circa 2 ore di lavoro sono riusciti a mettere in sicurezza l'area. Nessun ferito

Prima il fumo poi le fiamme che hanno avvolto l'edificio con i pompieri accorsi che sono riusciti a domare le fiamme, savaldo l'abitazione annessa.

L'intervento

Domenica alle 16.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Dono a Trebaseleghe per l’incendio dell’annesso di un abitazione adibito a ricovero mezzi agricoli. I pompieri arrivati da Cittadella, Castelfranco e Padova con due autopompe,un’autoscala e 12 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme della struttura di circa 150 metri quadrati, evitando un rogo generalizzato. Nessuno è rimasto ferito. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della struttura dei vigili del fuoco sono ultimate in serata.