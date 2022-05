Va a fuoco la casetta degli attrezzi: all'interno c'è anche una bombola di Gpl

L'incendio si è sprigionato all'interno della casetta degli attrezzi. All'interno c'era anche una bombola di Gpl.

L'incendio

Erano le 9.30 di giovedì 5 maggio quando il fuoco è divampato in via Padana a Sant'Angelo di Piove di Sacco. L'incendio è scoppiato all'interno di una casetta dove il proprietario riponeva i suoi attrezzi da lavoro. Dentro c'erano anche una lavatrice e altro materiale, tra cui una bombola di Gpl. I vigili del fuoco sono arrivati con un'autopompa e cinque operatori che hanno spento le fiamme e poi hanno verificato quali potevano essere le cause. Si pensa a un guasto elettrico ma l'analisi non è ancora terminata. Le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.