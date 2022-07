Casetta di legno completamente divorata dal fuoco: ancora dubbie le cause dell'incendio

È andata a fuoco in un attimo, venendo letteralmente divorata dalle fiamme: un incendio ha completamente distrutto una casetta di legno contenente materiale vario messo a deposito.

I fatti

È successo intorno alle ore 4 della notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 in via Fiumicello a Brugine: i vigili del fuoco, accorsi da Piove di Sacco, hanno spento il rogo, che ha interessato anche un barbecue artigianale e un'altra piccola struttura. Le cause sono al vaglio della squadra intervenuta: le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura da parte dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.