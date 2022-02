Casetta in legno va a fuoco nella notte, è completamente bruciata

È completamente bruciata. Una casetta in legno posizionata in giardino è andata a fuoco e non ne è rimasto nulla.

L’incendio

Erano le 23.30 di lunedì 21 febbraio. In via San Tiziano a Trebaseleghe c’era silenzio, molti già dormivano. L’incendio ha preso piede lentamente fino a inghiottire la casetta in legno di 16 metri quadri in giardino. Dentro c’erano attrezzi da giardinaggio e biciclette. I vigili del fuoco sono arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco e hanno domato l’incendio ma ormai la struttura era completamente bruciata. I pompieri cercheranno di capire cosa abbia scatenato le fiamme.