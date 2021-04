Vanno a fuoco i vestiti e i cartoni sui quali i senza tetto dormono, edificio evacuato

Sono andati a fuoco i cartoni sui quali dormivano la notte e l’incendio ha aggredito l’edificio in poco tempo. I vigili del fuoco hanno liberato le nove persone all’interno e spento le fiamme.

L’incendio

Erano le 6.30 della mattina di giovedì 8 aprile quando il fumo è stato visto uscire dalle finestre dell’ex scuola elementare in via Bajardi, a Padova. I vigili del fuoco sono arrivati di corsa con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, con loro anche i carabinieri della sezione Radiomobile. Da una prima ricostruzione sembra che una stufetta usata dai senza tetto per scaldarsi sia andata in corto circuito. Le scintille hanno interessato degli abiti e i cartoni sui quali dormivano. L’incendio ha danneggiato pareti e mobili nell’edificio un’ex scuola elementare di proprietà del Comune che viene utilizzata da associazioni: in quel momento c’erano nove persone, di cui due stranieri irregolari. Sono stati fatti uscire e soccorsi, nessuno è rimasto ferito, ma per mettere in sicurezza l’area è servita un’ora e mezza.