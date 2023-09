Colli in fiamme, incendio sul Rocca Pendice: a lavoro pompieri e inquirenti, che non escludono il dolo

I Colli in fiamme. Da questa mattina (oggi 3 settembre) c'è un incendio che si è sprigionato sul Rocca Pendice, a due passi da Teolo. L'amministrazione comunale ha chiesto a residenti e turisti di non avvicinarsi alla zona interessata dalle fiamme e dai sentieri, dove sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, il gruppo antincendio boschivo del Colli Euganei e la protezione civile di Teolo. Le forze dell'ordine sono in contatto diretto con il Comune e la Regione per avere in tempo reale il quadro della situazione. Nel pomeriggio è stato utilizzato anche un elicottero per facilitare le operazioni di spegnimento del rogo, mentre carabinieri e polizia stanno continuando a monitorare l'area per evitare che possibili curiosi si possano avvicinare. Sul fronte delle indagini non è ancora escluso nulla, nemmeno la matrice dolosa. I danni però saranno resi noti solamente domani, 4 settembre