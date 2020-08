Condizionatore a fuoco nel cuore della notte: il padrone di casa finisce al pronto soccorso

Ha cercato di limitare i danni. Senza successo: il proprietario di un'abitazione di via Gian Ludovico Lambertazzi a Padova è rimasto ferito nel tentativo di spegnere l'incendio del condizionatore.

La dinamica

È successo nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto: intorno alle ore 5 i vigili del fuoco sono intervenuti insieme al personale di prima partenza riuscendo a spegnere le fiamme - che si erano estese a parte dell'arredo - evitando così che potessero coinvolgere tutto l'alloggio, disposto su due livelli. Il fumo ha causato gravi danni in tutta la casa, il cui utilizzo è stato inibito fino al ripristino degli impianti e della salubrità dell'ambiente. Le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa due ore e mezza, mentre il proprietario è stato portato in pronto soccorso per dei controlli.