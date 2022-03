Rogo nel condominio in piena notte: evacuato l’intero stabile, salvata una persona bloccata

Fiamme, ma soprattutto fumo: un intero condominio è stato evacuato nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 marzo ad Abano Terme per l’incendio di un quadro elettrico del vano scale.

Incendio

I vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento e da Padova, sono intervenuti pochi minuti prima delle ore 3.30 in via Monte Ricco salvando con la scala italiana un condomino rimasto bloccato, mentre due persone sono state prima assistite dal personale sanitario del Suem 118 e quindi trasferite in ospedale per aver inalato del fumo. Gli altri residenti, svegliati nel cuore della notte. sono invece riusciti a lasciare in tempo gli alloggi: si tratta di nove diverse famiglie. Interdetto l’uso del condominio fino al ripristino dell’impianto elettrico e della salubrità dei locali interessati dai danni del fumo, mentre le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.