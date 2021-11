Devastante incendio nel deposito degli autobus: completamente bruciati otto mezzi

Un grave incendio ha interessato il deposito degli autobus di Busitalia Veneto a Piazzola sul Brenta, con le fiamme che hanno distrutto otto mezzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre in via Dante Alighieri: l'incendio si è sviluppato intorno alle ore 4, propagandosi verosimilmente (per cause ancora in corso di accertamento) da un bus parcheggiato nel piazzale e coinvolgendo altri sette mezzi, completamente bruciati. Sul posto sono giunti i carabinieri di Piazzola sul Brenta e i vigili del fuoco di Padova e Borgoricco, che hanno spento le fiamme.