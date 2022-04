Montegrotto, a fuoco l'hotel Berta appena acquistato dal fondo milanese

Incendio doloso all'hotel Berta di Montegrotto. L'intervento repentino dei vigili del fuoco (vedi video in basso), dei carabinieri e della polizia locale, ha evitato oggi 23 aprile conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. I primi accertamenti hanno rilevato più focolai d’incendio, di origine quasi sicuramente dolosa. «L'albergo è stato recentemente acquisito da un fondo di investimento milanese che convocherò immediatamente la prossima settimana per fare in modo che venga garantita la sicurezza - dice il sindaco, Riccardo Mortandello - e soprattutto che venga impedito l'ingresso indiscriminato all'albergo. Tutto con spirito di collaborazione, vista anche la volontà dichiarata del Fondo di investire in questa struttura per mantenerla albergo. Intensificheremo i controlli in zona e soprattutto avremo tolleranza zero rispetto qualsiasi comportamento che non rispetti i regolamenti e che vada contro i principi di sicurezza pubblica».

